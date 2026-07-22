SELİN ŞEKERCİ 6 AYDIR EVSİZ
Ev arayışıyla bir dönem gündeme gelen oyuncu Selin Şekerci, bu kez yeni evine taşınamamasıyla dikkat çekti. Ünlü oyuncu, 6 aydır süren tadilat nedeniyle hâlâ kendi evine yerleşemediğini ve geçici olarak arkadaşlarının yanında kaldığını açıkladı.
UMDUĞUNU BULAMADI
Uzun süredir ev aradığını dile getiren oyuncu, sonunda istediği evi bulduğunu ancak bu kez de tadilat süreci nedeniyle taşınamadığını söyledi.
''6 AYDIR EVSİZ''
Akşam gazetesinin haberine göre; bir konsere katılan Selin Şekerci, yaşadığı süreci anlatırken "6 aydır bitmeyen bir tadilatım var. 6 aydır evsizim. Buraya da başka arkadaşımın evinde duş alarak geldim." ifadelerini kullandı.
Şekerci'nin açıklamaları sosyal medyada da gündem olurken ünlü oyuncunun yeni evine ne zaman taşınacağı merak konusu oldu.
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HER SENE EV DEĞİŞTİRİYOR
Eski bir röportajında Şekerci, "Başka bir eve taşınıyorum. Sürekli aynı evde duramıyorum. Her sene evi değişiyorum. Onun için kendime bir şeyler baktım" diye konuşmuştu.
EV BULAMIYOR
Bir röportajında ise istediği özellikteki evi bulamayan oyuncu dert yandı. “Ev bulamadım daha merak etmeyin. Bulsam davul zurna ile paylaşacağım. Arayan soran dönemediklerimden özür dilerim.'' demişti.
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