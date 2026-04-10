Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan oyuncu Ahsen Eroğlu’nun dün şehir dışında olduğu öğrenilmişti. Genç oyuncunun bugün savcılıkta ifade vermek için Kartal Adliyesi'ne geldiği bilgisine ulaşıldı.
TİYATRO OYUNU İÇİN ŞEHİR DIŞINDAYDI
Dün Ahsen Eroğlu’nun tiyatro turnesi nedeniyle şehir dışında bulunduğu, dün akşam da oyununun sahnelendiği belirtildi.
Oyuncunun bugün İstanbul’a dönmesi ve ifade vermesi bekleniyor.
İFADE VERMEK İÇİN ADLİYEDE
Mustafa Kadir Mercan'ın haberine göre; Ahsen Eroğlu savcılıkta ifade vermek için Kartal Adliyesine geldi.