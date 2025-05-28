Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira'nın yeni sevgilisinin Fransız moda tasarımcısı Essin Baris olduğu ortaya çıkmıştı. Essin Baris, Galatasaray'ın kutlamalarına katılarak aşkını ilan etmişti. Torreira'dan ise geçen günlerde Devrim Özkan atağı gelmişti.
Lucas Torreira, eski sevgilisi Devrim Özkan'ı sosyal medyada takibe almıştı. Torreira'ya karşılık vermeyen Özkan'ın sağlık sorunları yaşadığı ortaya çıktı.
"TOPARLIYORUM"
Instagram hesabından böbrek ameliyatı olduğunu açıklayan 26 yaşındaki oyuncu "Bütün aramalarınız ve mesajlarınız için teşekkür ederim. Bir böbrek ameliyatı geçirmek zorunda kaldım. Hayatımda yaşadığın en zor sağlık problemi olabilir. Sağlığınıza çok dikkat edin. Ama toparlıyorum. Herkese cevap veremedim kusura bakmayın. En yakın zamanda eski sağlığıma kavuşmayı umuyorum. İlginiz için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.