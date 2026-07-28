Rahmindeki miyomun alınması için geçirdiği ilk operasyonda doktor hatası nedeniyle bağırsağının kesilmesi sonucu ciddi komplikasyonlar atlatan oyuncu Aslı Bekiroğlu, sekizinci kez ameliyat olacağını açıkladı.

‘SON İNŞALLAH’ NOTUNU DÜŞTÜ

Bekiroğlu hastane odasından paylaştığı fotoğrafa, "Son inşallah" notunu düştü.

"BU SÜREÇ BENİ ALLAH'A YAKINLAŞTIRDI"

Aslı Bekiroğlu, yaşadığı süreçle ilgili daha önce yaptığı açıklamada, “Bu süreç, sağlıkla ilgili aslında bana çok şey öğretti. Her şeyin bir anda elinden kayıp gidebileceğini gösterdi. Dış güzellik, sosyal medyadaki görünürlük gibi şeylerin aslında ne kadar geçici olduğunu fark ettim. Beni Allah'a daha da yakınlaştırdı diyebilirim. Bu süreç fanilikten uzaklaşmamı; daha huzurlu, daha manevi bir noktada, daha iyi bir iç benliğe sahip olmamı sağladı” ifadelerini kullanmıştı.