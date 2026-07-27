Magazin dünyasında ünlü isimlerin otomobilleri, tekneleri ve gösterişli yaşamları sık sık konuşulurken, Ayça Ayşin Turan farklı bir tutkuyla öne çıkıyor. Takvim'den Ufuk Özcan'ın haberine göre; Hayvan sevgisiyle bilinen oyuncunun yıllardır hayatında önemli bir yere sahip olan "Öz" isimli safkan Arap atıyla kurduğu bağ, sosyal medyada da ilgi görüyor.

ARALARINDAKİ ÖZEL BAĞ

Oyuncu Ayça Ayşin Turan'ın yıllardır büyük bir özenle baktığı "Öz" isimli safkan Arap atı yeniden gündeme geldi.

Yaklaşık 1,5 milyon TL değerinde olduğu iddia edilen at, Turan için yalnızca maddi değeriyle değil, aralarındaki özel bağ nedeniyle de büyük önem taşıyor.





ATIYLA KAMERA KARŞISINA GEÇMİŞTİ

Hayvan sevgisini sık sık dile getiren Ayça Ayşin Turan, geçmiş yıllarda atıyla birlikte kamera karşısına geçmiş ve bu tutkusunu takipçileriyle paylaşmıştı.

Ünlü oyuncunun doğayla ve hayvanlarla iç içe yaşamayı sevdiği bilinirken, "Öz" ile olan ilişkisi de hayranlarından büyük ilgi görüyor. Turan'ın safkan Arap atına gösterdiği ilgi, magazin dünyasındaki alışılmış lüks tüketim haberlerinden farklı bir detay olarak öne çıkıyor.