Dünyayı kasıp kavuran Harry Potter serisinde canlandırdığı sıra dışı Luna Lovegood karakteriyle hafızalara kazınan Evanna Lynch, dünyaevine girdi. Büyülü evrenin çocuk yıldızlarından biri daha yuvasını kurarken, Londra’da gerçekleşen nikah törenine ilişkin detaylar ve düğün tarihinin arkasındaki sıradışı hikaye gündeme bomba gibi düştü.

TANIŞMA HİKAYESİ DİKKAT ÇEKTİ

35 yaşındaki ünlü oyuncu, hayatını Fransız bahçıvan Denis Skinner ile birleştirdi. İkilinin yolları ilk olarak 2021 yılında Londra’nın popüler semtlerinden Camden’da bir barda kesişti. O dönem barmenlik yapan Skinner’ın dikkatini çekmek için mekanı sık sık ziyaret ettiğini itiraf eden Lynch, ilişkinin ilk adımını Skinner’ın kendisine bıraktığı bir telefon numarası notuyla atıldığını belirtti.

İlişkilerinde inişli çıkışlı dönemler yaşayan çift, 2023 yılında adeta ayrılığın eşiğine geldikleri sert bir tartışmanın ardından sürpriz bir kararla nişanlandı. Denis Skinner’ın kuzeninin bahçesinde yaptığı romantik teklif, çifti evlilik yoluna soktu.

DÜĞÜN TARİHİNİ ASTROLOG BELİRLEDİ

Düğün organizasyonuna sıra geldiğinde ise Evanna Lynch, tıpkı hayat verdiği Luna Lovegood karakteri gibi astrolojinin rehberliğine başvurdu. Düğün tarihini belirlemek için uzman bir astrologla görüşen oyuncu, astroloğun "Güneş tutulmasından kaçının" tavsiyesine uydu. O dönem çevresinde yaşanan dramatik olayların haklılığını kanıtladığını söyleyen Lynch, en doğru anı beklemeyi tercih etti.

İLGİNÇ HEDİYE DETAYI

Çift, 21 Ağustos'ta Islington Belediye Binası’nda düzenlenen ve sadece 20 kişilik en yakın aile ile dost çevresinin katıldığı son derece sade bir törenle hayatlarını birleştirdi. Törenin en ilginç detayı ise hediyeler oldu. Ünlü oyuncu, eşine geleneksel bir yüzük vermek yerine köpeğinin dişinden tasarlanmış özel bir kolye hediye etti.

Daha önce seride Harry Potter’ın babasının gençliğini canlandıran Robbie Jarvis ile 9 yıllık gizli bir ilişki yaşayan ve 2016'da yollarını ayıran Lynch, yeni hayatının ilk karelerini ve bu özel hikayeyi İngiliz Vogue dergisiyle paylaştı.