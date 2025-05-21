2022 yılında Lior Ahituv ile nikah masasına oturan 32 yaşındaki oyuncu Ege Kökenli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 22 haftalık bebeğini kaybettiğini açıkladı.



Aykut Enişte, Güneşin Kızları, Duy Beni ve Paranoya gibi yapımlarla ünlenen Kökenli, karnı burnunda verdiği pozlarla annelik için gün saymaya başlamıştı.





Geçtiğimiz günlerde bebeğinin kız olacağını öğrenen Kökenli, her şeyin yolunda gittiği bir süreçte bebeğini kaybettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:



'YÜZDE BİR İHTİMALLE GERÇEKLEŞEN BİR DURUMDU'



"Hayat bazen bizi en savunmasız yerimizden sınar...



Büyük bir heyecan ve sevgiyle beklediğimiz bebeğimizi, gebeliğimin 22. haftasında, her şeyin yolunda göründüğü bir dönemde yaşanan ani ve çok nadir bir komplikasyon sonucu kaybettik.

Bu beklenmedik acı, doktorlarımızın da söylediği gibi yüzde bir ihtimalle gerçekleşen bir durumdu. Tıbben elimizden gelen her şey yapılmasına rağmen minik kızımızı kucağımıza alamadık.



Yaşadığımız bu derin kaybın ardından, bir süre sessiz kalmayı, yasımıza ve iyileşme sürecimize alan tanımayı tercih ediyoruz. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış, hassasiyet ve saygı için şimdiden teşekkür ederiz.