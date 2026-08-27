Oyuncu Bensu Soral, 18 yıldır birlikte olduğu kedisi Sütlaç’ı kaybetmenin acısını yaşadı. Soral, acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla takipçilerine duyurdu.

“BİRLİKTE BÜYÜDÜK”

Sütlaç’ın ailesinin sahiplendiği ilk kedi olduğunu belirten Soral, 18 yıl boyunca onunla birlikte büyüdüklerini ifade etti. Ünlü oyuncu, vedanın kendisi için oldukça zor olduğunu söyledi.

Soral, paylaşımında, “Şu an bu vedayı yapıyor olmak bile inandırıcı gelmiyor, çok zor” ifadelerine yer verdi.

“BİRLİKTE ÇEKTİĞİMİZ SON VİDEOYDU”

Oyuncu, paylaşımının sonunda yer verdiği videonun Sütlaç’ın hastalığının ciddiyetini öğrendiği ilk gün çekildiğini açıkladı. Soral, bu görüntülerin birlikte çektikleri son video olduğunu belirtti.

Duygusal mesajında Soral, “Sen şimdi huzura erdin, biliyoruz; ama biz seni çok özleyeceğiz! Seni her zaman çok güzel hatırlayacağız. Varlığına teşekkür ederim Sütlaç'ım” sözleriyle kedisine veda etti.

Oyuncu, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"Sen bizim sahiplendiğimiz ilk kedimizdin. 18 yıl boyunca hep beraberdik, birlikte büyüdük. En güzel anılarımızda hep sen varsın… Senin sayende hayvansever olduk. Bize o kadar güzel duygular yaşattın ve o kadar güzel bir arkadaş oldun ki… Yerin her zaman ayrı olacak. En sona eklediğim video, hastalığının ciddiyetini öğrendiğim ilk günden… Beraber son videomuzmuş. Hayat maalesef böyle işte… Sen şimdi huzura erdin, biliyoruz; ama biz seni çok özleyeceğiz! Seni her zaman çok güzel hatırlayacağız. Varlığına teşekkür ederim Sütlaç’ım. Şu an bu vedayı yapıyor olmak bile inandırıcı gelmiyor, çok zor. Huzur içinde uyu güzel kızımız..."