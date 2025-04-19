TRT 1'in dizisi Gönül Dağı setinden üzücü bir haber geldi.
Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki sete dönüş yolunda, yemek arasından sonra VIP minibüsle hareket eden oyuncu Berk Atan, akşam saatlerinde kaza yaptı.
Kazada arka koltukta oturan ve emniyet kemeri takmadığı iddia edilen oyuncunun bu nedenle araç içinde savrulduğu belirtildi.
Hastaneye kaldırılan Atan'ın kaburga kemiğinde çatlaklar olduğu tespit edildi.
Oyuncunun birkaç gün hastanede gözlem altında tutulacağı, ardından bir süre sete ara vereceği açıklandı.