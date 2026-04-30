The Vampire Diaries dizisindeki rolüyle dünya çapında tanınan Ian Somerhalder, kariyeri ve özel yaşamına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Oyunculuğu bıraktıktan sonra ciddi bir maddi sıkıntıyla karşı karşıya kaldığını belirten Somerhalder, eşi Nikki Reed ile birlikte ağır bir borç yükü altına girdiklerini söyledi.

Hollywood’dan uzaklaştıktan sonra hayata geçirmeye çalıştığı bir girişimin beklentileri karşılamadığını ifade eden oyuncu, bu süreçte mali durumunun hızla kötüleştiğini dile getirdi. Yaşanan gelişmelerin ardından borçlarının sekiz haneli rakamlara ulaştığını açıkladı.

“HER ŞEY BİR ANDA ÇÖKTÜ”

Ünlü oyuncu, bankaya verilen yüksek tutarlı teminatların süreci daha da zorlaştırdığını ve tüm dengelerin altüst olduğunu ifade etti. Somerhalder, yaşadıklarını "her şeyin bir anda çöktüğü bir dönem" sözleriyle anlattı.

EŞİYLE BİRLİKTE TOPARLANDILAR

Zor süreçte eşi Nikki Reed’in büyük destek olduğunu vurgulayan Somerhalder, finansal krizi birlikte aşmaya çalıştıklarını belirtti. Çiftin, borçlarını kapatabilmek için ev, araç, sanat eserleri ve kişisel eşyalarını satışa çıkardığı ifade edildi.