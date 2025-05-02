Bolu’daki Grand Kartal Oteli’nde meydana gelen ve 36’sı çocuk 78 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin bilirkişi raporu kamuoyuna damga vurdu. Raporda, olayda Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ‘birinci derecede sorumlu’ olduğu belirtildi.

Ancak iddiaya göre Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, rapora rağmen bakanlık bürokratları ve çalışanlarının soruşturulmasına izin vermedi.

Oyuncu Burcu Biricik de tepkisini sosyal medya üzerinden dile getirdi. “İzinle mi oluyor bu işler?” ifadesini kullanan Biricik’in paylaşımı kısa sürede çok sayıda yorum alarak gündem oldu.