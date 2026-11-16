Oyuncu Cansel Elçin ile kiracısı arasındaki kira anlaşmazlığında mahkeme kararını verdi. Şişli Teşvikiye'deki dairesini 2020 yılında kiraya veren Elçin, beş yıllık sürenin dolmasının ardından kira bedelinin artırılmasını istedi. Taraflar arasında anlaşma sağlanamayınca konu yargıya taşındı.

125 BİN LİRA KİRA TALEP ETTİ

Cansel Elçin, 20 Aralık 2020'de Şişli Teşvikiye Mahallesi'ndeki dairesini Ahmet Akçay'a kiraladı. Aylık 30 bin lira kira ödeyen Akçay'dan, sözleşmenin beşinci yılının dolmasının ardından bölgedeki emsal kira bedelleri gerekçe gösterilerek yeni dönem için 125 bin lira talep edildi.

İddiaya göre kiracı, gönderilen ihtarnameye rağmen kira ödemelerini 30 bin lira üzerinden sürdürdü. Bunun üzerine Elçin, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde kira tespit davası açarak aylık kira bedelinin 125 bin lira olarak belirlenmesini istedi.

MAHKEME KİRA BEDELİNİ 90 BİN LİRAYA ÇIKARDI

Davayı karara bağlayan mahkeme, eski kiracı indirimi uygulanmasına hükmederek aylık 30 bin lira olan kira bedelini 90 bin liraya yükseltti. Böylece Cansel Elçin'in 125 bin liralık kira talebinin altında bir bedel belirlenmiş oldu.

OĞUZHAN KOÇ VE HAZAL SUBAŞI DA KİRA DAVASIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Ünlü isimlerin yüksek kira bedelleri nedeniyle yaşadığı anlaşmazlıklar da gündemden düşmüyor. Şarkıcı Oğuzhan Koç ile oyuncu Hazal Subaşı'nın Levent'te oturduğu lüks daire için ev sahibiyle yaşadığı kira anlaşmazlığı da mahkemeye taşınmıştı.

Aylık 85 bin lira kira ödenen daire için ev sahibinin 350 bin lira talep etmesi üzerine açılan davada mahkeme, yeni kira bedelini 324 bin lira olarak belirlemişti. Belirlenen tutarı yüksek bulan çiftin ise çareyi taşınmakta bulduğu ve yeni bir ev arayışına girdiği aktarılmıştı.

Geçtiğimiz günlerde ünlü çift evi boşaltıp yeni eve taşınmıştı.

4 bin 250 LİRAYA KİRADA OTURAN OYUNCUNUN YÜZÜ GÜLDÜ

Geçen hafta yine bir oyuncu kira bedeliyle gündem olmuştu. Beyoğlu'nda 6 yıldır kiracı olan oyuncu Yılmaz Bayraktar'ın 4 bin 250 TL'lik kirasını 25 bin TL'ye çıkarmak isteyen ev sahibi, soluğu mahkemede aldı. Emsal daireleri gerekçe göstererek açılan davada karar çıktı.

MAHKEMEDEN EV SAHİBİNİN TALEBİNE RET

İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde geçtiğimiz günlerde görülen duruşmaya tarafların avukatları katıldı. Savunmaların ardından dosyayı karara bağlayan mahkeme, ev sahibi Jörg S.'nin kira uyarlama talebini reddetti.