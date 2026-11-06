Bir dönemin sevilen oyuncularından Rojda Demirer, şimdilerde oyunculuğun yanı sıra çikolata üretimi ve işletmecilikle de ilgileniyor. Yaklaşık 16 yıl önce kardeşi Ruken Demirer ile çocukluk hayallerini gerçeğe dönüştüren oyuncu, İstanbul'da açtığı iki şubeyle işini büyüttü. Setlerden fırsat buldukça atölyeye giren Demirer, siparişlerle de yakından ilgileniyor. Mağazadaki özel çikolata kutularının fiyatları ise şaşırtıyor.

KARDEŞİYLE ÇİKOLATA İŞİNE GİRDİ

Melekler Korusun, Geniş Aile, Çarpışma, Kördüğüm ve Maraşlı gibi dizilerde rol alan Rojda Demirer, oyunculuğun yanı sıra işletmeci kimliğiyle de öne çıkıyor. Kardeşi Ruken Demirer ile birlikte hayata geçirdiği markada yüzde 100 Belçika çikolatası kullanarak el yapımı ürünler hazırlıyor.

Fransa Kraliçesi Marie Antoinette'ten ilham alan markanın İstanbul'da iki şubesi bulunuyor. Demirer, katıldığı İlker Ayrık'ın programında işlerinin yolunda gittiğini belirterek, “Bol bol misafir ağırlıyoruz. Her şey çok güzel gidiyor” demişti.

ÇİKOLATA KUTULARININ FİYATI ŞAŞIRTTI

Markanın internet sitesinde yer alan ürünler arasında farklı boyutlarda çikolata kutuları bulunuyor. Özel tasarımlı Royal Box'ın fiyatı 4 bin 125 TL olarak listelenirken, orta boy portre kutudaki madlen çikolatalar 1.695 TL'den satışa sunuluyor. Tek bir çikolatanın fiyatı ise 85 TL olarak belirtiliyor.

ÇİKOLATA TARİFİ DE PAYLAŞIYOR

Rojda Demirer, mağazasında çikolata üretip satışını yapmanın yanı sıra zaman zaman sosyal medya hesabından tariflerini de takipçileriyle paylaşıyor. Oyuncunun 2025 yılında yılbaşı için hazırladığı çikolatanın tarifini anlattığı video da yeniden gündeme geldi.

Demirer, paylaşımında tarifini “2025'i en tatlı şekilde karşılayalım diye sizler için atölyeye girdim ve ortaya çıkan o şahane yılbaşı çikolatası tarifim” notuyla yayımlamıştı.

Demirer, paylaşımında tarifin malzemelerini şöyle sıraladı:

600 ml krema

35 gr mocha özütü

850 gr beyaz çikolata

NEBAHAT ÇEHRE DE MAĞAZASINI ZİYARET ETMİŞTİ

Rojda Demirer'in çikolata mağazasının geçmişteki konukları arasında usta oyuncu Nebahat Çehre de vardı. Çehre, 2021 yılında mağazayı ziyaret etmiş, Demirer de o anları sosyal medya hesabından paylaşarak oyuncunun doğum gününü kutlamıştı. Demirer, paylaşımında Çehre için “Kralicemiz Neboşumuz da bugün doğdu. Çok ama çok seviyorum seni, o özel kalbini, güzel enerjini, asil ruhunu Nebahat ablacığım” ifadelerini kullanmıştı.

TİYATRO SAHNESİNE DE DÖNÜYOR

Çikolata işini büyütmeye devam eden Rojda Demirer, oyunculuk çalışmalarını da sürdürüyor. Tiyatrokare'nin yeni sezon oyunu Noel Coward imzalı “Özel Hayatlar”ın kadrosunda yer alan Demirer, Kerem Atabeyoğlu, Meral Asiltürk ve Barış Aytaç ile birlikte sahneye çıkacak. Oyun, 8 Aralık'ta Baba Sahne'de prömiyer yapacak.

Demirer, prova sürecinden bir kareyi sosyal medya hesabından paylaşarak “Bugün provamızın çok özel bir konuğu vardı. İyi ki geldin Nevra ablacım, söylediklerin çok kıymetli” notunu düştü.