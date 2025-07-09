Ece, paylaşımına duygusal bir not ekleyerek annesine olan sevgisini dile getirdi.

Ünlü oyuncu, paylaşımında, "1997! Şu çocuğa bakıp da oyuncu olacağını nasıl anlamadın anne, o kadar testi bana çözdürdün, matematik fizik ne dersler aldırdın, yazın bir valiz kitapla beni tatile götürdün, arkadaşlarıma yetişeceğim diye hızlı hızlı okudum yazdım" ifadelerine yer verdi.

Sözlerine esprili bir şekilde devam eden Eda Ece, “Şaka bir yana, iyi de yaptın, ne yaptıysan doğru yaptın. Olmasaydın olmazdık anne. İyi ki doğdun annecim annişkom canım!” diyerek annesine olan minnettarlığını dile getirdi.