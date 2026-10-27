Ünlü oyuncu Damla Sönmez, Aslı Şafak’ın sunduğu “Aslı Şafak’la İşin Aslı” programına konuk oldu. Programda Sönmez, Şafak’ın “Kimse kendine kibirli demez herhalde? Ben kibirliyim der mi insan kendine?” sorusuna yanıt verdi.

‘O KADAR KİBİRLİYİM Kİ KİBİRLİ OLDUĞUMU BİLE İTİRAF EDEMİYORUM’

Sönmez bu soruya, “Ben hayatımın bir döneminde, 20’lerimin sonunda. ‘Ben galiba o kadar kibirliyim ki, kibirli olduğumu bile itiraf edemiyorum kendime’ demiştim bir arkadaşımla dertleşirken. Çünkü içten içe aslında bizi yaşadığımı şeyler işte günün sonunda o ‘ya yaşam dürtüsü ya ölüm dürtüsü’ suicidal ya da homicidal yapıyor ya. Ya etrafındakileri yargılıyorsun ya da intihar olarak kendini yargılıyorsun. Kendimi o çok dövdüğüm bir dönemde aslında içten içe insanları çok yargıladığımı, aynı derecede kendinizi de yargılıyorsunuz çünkü bence öyle durumda. Şu an öyle miyim? Bilmiyorum. Bunun farkındalığı beni değiştirdi mi? Bilmiyorum. Biraz daha köşelerimi yumuşatmaya çalışıyorum ama kibirli olduğumu itiraf edemeyecek kadar kibirli olduğumu fark ettiğim bir dönem vardı. Aydınlanma diyebiliriz buna. Böyle bir dönem yaşadım” cevabını verdi.