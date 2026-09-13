Ünlü oyuncu Ece Dizdar yaz boyunca karavanında yaşadı
Oyuncu Ece Dizdar, eşi Serdar Orçin’le birlikte geçirdiği karavan tatilinden kareleri sosyal medya hesabından paylaşmaya devam etti. Yaz boyunca doğayla iç içe bir yaşam süren çift, tatilin sona ermesiyle birlikte yeniden çalışma temposuna döndü.
Dizdar, yaptığı son paylaşımda yazın bittiğini duyururken bu kez adresinin set karavanı olduğunu esprili bir notla açıkladı.
“YAZ BİTTİ”
Ece Dizdar, karavan tatilinden ve set hazırlığından karelerin yer aldığı paylaşımına, “Yaz bitti. Artık set karavanına Dizdar hanım! (ilk foto) Ama ne ilk yazdı o öyle! (son foto)” notunu düştü.
Oyuncunun paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Takipçileri, çiftin yaz boyunca birlikte geçirdiği keyifli anlara ilişkin güzel dileklerini paylaştı.
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KARAVANDA DOSTLARINI AĞIRLADILAR
Ece Dizdar ve Serdar Orçin, yaz tatillerini şehir hayatından uzaklaşarak karavan kampında geçirdi. Çift, doğayla iç içe oldukları tatilde oyuncu dostları Hatice Aslan ve Mahir Günşiray’ı da ağırladı.
Geçtiğimiz yıl haziran ayında evlenen Dizdar ve Orçin, böylece ilk yazlarını birlikte karavan tatili yaparak geçirmiş oldu.
Şehir hayatının temposuna ara veren çiftin sade ve doğayla iç içe tatil tercihleri, sosyal medya paylaşımlarına da yansıdı.
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