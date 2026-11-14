2011-2014 yılları arasında ekranlara gelen fenomen gençlik dizisi 'Pis Yedili' ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı oyuncu Ecem Karavus, yaşadığı ciddi sağlık sorunuyla gündeme geldi. Sosyal medya hesabından son sağlık durumuna ilişkin bir paylaşım yapan Karavus, 5 gündür adeta yaşam mücadelesi verdiğini duyurdu.

BASİT BİR ÜŞÜTME SANDI AMA GERÇEK BAMBAŞKA ÇIKTI

Sapanca'da bulunduğu sırada zehirlendiğini açıklayan ünlü oyuncu, durumun ciddiyetini ilk etapta fark edemediğini dile getirdi. Yaşadığı belirtileri başlangıçta sıradan bir soğuk algınlığına yorduğunu belirten Karavus, ancak ilerleyen saatlerde tablonun ağırlaştığını ve serum tedavisine ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

“5 GÜNDÜR CANIMLA SAVAŞ İÇİNDEYİM”

Taşınma telaşı içerisindeyken yakalandığı bu ağır rahatsızlık nedeniyle oldukça güçsüz düştüğünü söyleyen Ecem Karavus, "Ben 5 gündür canımla savaş içindeyim. Sapanca'da zehirlendim ve ağır bir şeydi belli ki. Son 5 gündür yatak, serum ve tuvaletten başka bir şey görmedi gözlerim. Taşınmam lazım, o arada falan ortalık karışık anlayacağınız. Hiç bu kadar ağır bir zehirlenme yaşadınız mı siz ya? Ben ilk önce soğuk algınlığı sandım ama değilmiş. Halsizlikten bitap düştüm” ifadelerini kullandı. Ünlü oyuncunun korkutan açıklamasının ardından sosyal medyadaki takipçilerinden ve meslektaşlarından çok sayıda "geçmiş olsun" mesajı yağdı.

ECEM KARAVUS KİMDİR?

9 Nisan 1989 tarihinde İstanbul'un Sarıyer ilçesinde dünyaya gelen Ecem Karavus, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde tamamladı. 1.70 metre boyunda ve 51 kilogram ağırlığında olan başarılı oyuncu, kamera karşısındaki ilk profesyonel deneyimini 2011 yılında yayınlanan "Dinle Sevgili" dizisindeki "Mary" karakteriyle yaşadı.

Aynı yıl tarihi drama "Muhteşem Yüzyıl" kadrosunda da yer alan Karavus, asıl büyük çıkışını ve geniş kitlelerce tanınırlığını 2011-2013 yılları arasında ekranlara gelen fenomen gençlik dizisi "Pis Yedili"de hayat verdiği "Alis" karakteriyle yakaladı. Televizyon ekranlarındaki başarısını 2014-2015 sezonunda "Alın Yazım" dizisindeki "Sevgi" ve 2017 yılında "Hayati ve Diğerleri" yapımındaki "Filiz" rolleriyle sürdüren oyuncu, beyaz perdede de adından söz ettirdi. 2014 yılında "9on" filminde "Sibel" karakterini canlandıran Ecem Karavus, 2016 yılında ise "Bayram Abi" filminde "Sinem" ve "Vezir Parmağı" yapımında "Dilruba" rolleriyle sinema izleyicisinin karşısına çıktı.