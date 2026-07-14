Oyuncu Eda Ece, Haluk Levent ve Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmanın ardından yeniden gündeme gelen 2023 yılındaki açıklamalarıyla ilgili kapsamlı bir değerlendirmede bulundu. Ahbap Derneği ile herhangi bir bağının olmadığını belirten Ece, deprem bölgesindeki seçim sonuçlarına ilişkin sözleri nedeniyle bir kez daha özür diledi.

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Oyuncu Eda Ece, sosyal medyada yeniden gündeme taşınan 2023 yılına ait açıklamalarına ilişkin sessizliğini bozdu. Instagram hesabından yaptığı paylaşımda hem Ahbap Derneği ile ilgili iddialara yanıt veren hem de geçmişteki ifadeleri nedeniyle yeniden özür dileyen Ece, kamuoyundan anlayış istedi.

Eda Ece, Ahbap Derneği ile hiçbir maddi veya kurumsal ilişkisinin bulunmadığını belirterek, derneğe bağış yapmadığını, herhangi bir bağış kampanyasına destek vermediğini ve insanları bu yönde teşvik eden bir paylaşımda bulunmadığını ifade etti. Bu tercihinin, yıllar önce yakın çevresinden dinlediği olumsuz bir deneyime dayandığını söyleyen oyuncu, buna rağmen dernek hakkında kamuoyu önünde olumsuz bir açıklama yapmadığını vurguladı.

'SADECE DEVLETİN BAĞIŞ YAYININA KATILDIM'

Deprem döneminde yalnızca devletin çağrısıyla düzenlenen ortak bağış yayınına katıldığını belirten Ece, yardım çalışmalarını ise rol aldığı dizinin ekibiyle birlikte doğrudan ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını söyledi. Yardımlarını kamuoyunda görünür kılmayı tercih etmediklerini dile getiren oyuncu, deprem bölgesine bizzat giderek destek verdiklerini de aktardı.

'UTANÇ İÇİNDEYİM'

Açıklamasında 2023 yılında bir ödül töreninde yaptığı ve tepki çeken konuşmasına da değinen Eda Ece, yaşadığı pişmanlığı yineledi. Deprem sürecinin kendisini psikolojik olarak derinden etkilediğini belirten oyuncu, konuşmasının sonunda yaptığı esprinin büyük bir hata olduğunu ifade ederek, "Keşke o cümleyi hiç kurmasaydım" dedi.

Kendisine yönelik eleştirilerin uzun süredir devam ettiğini söyleyen Ece, bu süreçte ailesinin de olumsuz etkilendiğini belirtti. Hamilelik döneminde dahi eleştirilere maruz kaldığını ifade eden oyuncu, bugüne kadar yalnızca özür dilemeyi tercih ettiğini kaydetti.

Açıklamasının sonunda depremzedeler başta olmak üzere kırdığı herkesten yeniden özür dileyen Eda Ece, "Oy haklarına karışmak benim haddime değildi. Böyle bir ifade kullanmamalıydım. Ayrımcı bir dil benim benimsediğim bir yaklaşım değil. Yaşananlardan dolayı gerçekten üzgünüm ve herkesten özür diliyorum." ifadelerini kullandı. Oyuncu, kamuoyunda oluşan algının kendisini yansıtmadığını belirterek, benzer bir hatayı bir daha yapmayacağını sözlerine ekledi.

Eda Ece'nin paylaşımında şu ifadeler yer aldı: