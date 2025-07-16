Oyuncu Emre Törün, 52 yaşında yaşamını yitirdi.
Uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele eden Törün’ün hastalığı karaciğerine de sıçradı.
Son isteği doğrultusunda Akçay’a götürülen oyuncu, burada hayatını kaybetti.
Emre Törün, 1996 yılında Kara Melek dizisiyle ekran kariyerine başladı ve dört sezon boyunca bu yapımda yer aldı.
Kariyeri boyunca birçok önemli projede rol alan Törün, özellikle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki istihbaratçı Nevzat Çankırılı ve Hudutsuz Sevdadaki Şeref karakteriyle geniş bir izleyici kitlesinin beğenisini kazandı.