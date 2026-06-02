Son dönemde yüzündeki değişimle estetik iddialarıyla gündeme gelen oyuncu Merve Çağıran, yaptırdığı işlemlerle ilgili samimi açıklamalarda bulundu. 33 yaşındaki oyuncu, geçmişte yaptırdığı dolguların yüz hatlarını olumsuz etkilediğini belirtti.
Oyuncu Merve Çağıran’ın son dönemde yüzüne yeni estetik yaptırdığı iddiaları magazin gündeminde yer alırken, ünlü isim konuyla ilgili açıklama yaptı.
33 yaşındaki oyuncu, daha önce pandemi döneminde yaptırdığı yanak dolgularından kurtulduğunu belirterek, estetik müdahalelerden pişmanlık duyduğunu ifade etti.
Çağıran, “Tam tersi oldu. Ben estetiklerimden kurtuldum. Geçmişte, pandemide yaptırdığım yanak dolgularımı aldırdım. Çünkü suratımı çok büyütmüşlerdi. Şu an mutluyum” sözleriyle yaşadığı değişimi anlattı.
