Fransız oyuncu ve yönetmen Arnaud Denis, kasık fıtığı tedavisinin ardından yaşadığı ağır sağlık sorunları nedeniyle 43 yaşında Belçika'da ötanaziyle yaşamına son verdi. Euronews’te yer alan habere göre, Denis'in avukatı Philippe Courtois, müvekkilinin kararının aylar boyunca çektiği şiddetli ağrıların ardından alındığını açıkladı.

Courtois, Denis'in Namur'da üç doktorla yapılan görüşmelerin ardından ötanazi kararı verdiğini belirterek, “Arnaud Denis’in aldığı karar, Namur’da üç doktorla yapılan görüşmelerin ardından verildi. Vücudu artık onu taşıyamıyordu. Vücudu üzerindeki kontrolünü kaybetmişti. Arnaud Denis’in ölümü, aylardır maruz kaldığı yoğun acıların sonucudur” ifadelerini kullandı.

FITIK AMELİYATININ ARDINDAN SAĞLIK SORUNLARI BAŞLADI

“Les Liaisons dangereuses” (Tehlikeli İlişkiler) ve “Les Femmes savantes” (Bilmiş Kadınlar) gibi tiyatro yapımlarıyla tanınan Denis'in sağlık sorunları, 17 Temmuz 2023'te sağ kasık fıtığı nedeniyle polipropilen ağ implantı yerleştirilmesinin ardından başladı.

Ameliyatın sonrasında çeşitli sağlık sorunları yaşayan Denis, implantı Nisan 2024'te ABD'de çıkarttırdı. Daha sonra kendisine, adjuvana maruz kalmaya bağlı inflamatuvar bir reaksiyon olarak tanımlanan ASIA sendromu kapsamında miyaljik ensefalomiyelit teşhisi konuldu.

Denis'in yaşadığı sağlık sorunlarının implantla bağlantılı olduğu iddiası avukatı tarafından gündeme getirilirken, implantın vücutta kalıcı inflamasyona neden olduğu ve bağışıklık sisteminin işleyişini etkilediğinin düşünüldüğü aktarıldı.

'ARTIK HİÇBİR HAYATIM YOK'

Denis, 2026'nın başında bölgesel gazete Dauphiné Libéré'ye verdiği röportajda, hastalığı nedeniyle günlük yaşamının ciddi şekilde kısıtlandığını anlatmıştı.

Oyuncu, “Artık evden çıkamıyorum, sosyal hayatım yok, aslında hiçbir hayatım yok. Bir insanın onurlu bir yaşamını oluşturan hiçbir şeye artık sahip değilim. Üstelik durum giderek kötüleşiyor. Son dönemindeki bir kanser hastası gibi yaşıyorum. Doktorların bana sunabileceği başka bir şey kalmadı” demişti.

Denis, 5 Ocak 2026'da “taksirle yaralama” suçlamasıyla Paris Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Halk Sağlığı Birimi'ne suç duyurusunda bulundu. Ancak soruşturma ağustos ayının sonunda, “suçun yeterince belirgin olmadığı” gerekçesiyle takipsizlik kararıyla sonuçlandı.

Yaşadığı sağlık sorunlarının ötanazi dışında bir çözümü kalmadığını düşünen Denis, daha önce yaptığı bir açıklamada “İnsan, kaderinin tükendiğini derinlerde bilir” ifadelerini kullanmıştı.