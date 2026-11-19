1996-1999 yılları arasında dizide hayat verdiği "Steve Marchant" karakteriyle hafızalara kazınan usta aktör Opacic, oyunculuk dışındaki zamanlarda el emeğine dayalı işler yapmaktan hiçbir zaman gocunmadığını dile getirdi.

Dört aylık yoğun bir İngiltere tiyatro turnesini tamamladıktan kısa bir süre sonra fayans döşeme işine girdiğini anlatan Opacic, gittiği bir evde yaşadığı ilginç olayı paylaştı. Kendisini tanıyan bir müşterinin gizlice fotoğrafını çektiğini ve sonrasında telefonla arayarak "Görüyorum ki oyunculuğu bırakmışsınız" sözleriyle alay ettiğini belirten ünlü isim, durumu olgunlukla karşıladığını ifade etti.

"Gururunuzu bir kenara bırakıp çalışmanız gerekir, ona oraya sadece mutfağının fayanslarını döşemek için geldiğimi söyledim" diyen Opacic, küçük bir internet araştırmasının bile kendisinin henüz büyük bir tiyatro turnesinden döndüğünü gösterebileceğine dikkat çekti.

İşçi sınıfı bir aileden geldiği için oyunculukta elde ettiği başarıyı büyük bir şans olarak gördüğünü vurgulayan Paul Opacic, televizyon projeleri arasında bu tür işlerde çalışmaktan her zaman mutluluk duyduğunu söyledi. Yıllar sonra yapımcılardan gelen teklifle çok sevdiği Emmerdale dizisine geri dönmeye hazırlanan oyuncunun, yeni bölümlerde de oldukça heyecanlı ve sürpriz gelişmelerle izleyici karşısına çıkması bekleniyor.

PAUL OPACİC KİMDİR?

İngiliz televizyon ve tiyatro dünyasının tanınan isimlerinden Paul Opacic, özellikle 1990'ların sonunda İngiltere'nin köklü dizisi Emmerdale’de canlandırdığı "Steve Marchant" karakteriyle geniş kitlelerce tanındı.

Kariyeri boyunca Hollyoaks, Bad Girls, Waterloo Road ve The Chase gibi İngiliz televizyonunun pek çok popüler yapımında rol alan deneyimli aktör, ekran projelerinin yanı sıra ülkenin önde gelen tiyatro topluluklarıyla çıktığı turnelerle de adından söz ettirdi.

İşçi sınıfı bir aileden gelen Opacic, oyunculuk kariyerine ara verdiği dönemlerde el emeğine dayalı farklı işlerde çalışmaktan çekinmeyen mütevazı tavrıyla da biliniyor.