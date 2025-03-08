Ünlü oyuncu Gene Hackman ve piyanist eşi Betsy Arakawa 27 Şubat'ta evlerinde ölü bulunmasının ardındaki sır perdesi aralandı.

HaberTürk'te yer alan habere göre güvenlik kameraları incelenmesi sonucu çiftin 11 Şubat'ta öldüğü düşünülüyor.

ARAKAWA NADİR GÖRÜLEN BULAŞICI HASTALIKTAN ÖLDÜ

Baş adli tabip Dr. Heather Jarrell'e göre Betsy Arakawa, kemirgen idrarı, dışkısı ve tükürüğü yoluyla bulaşan "grip benzeri semptomlarla başlayan ve hızla daha şiddetli bir hastalığa ilerleyen nadir görülen bulaşıcı bir hastalık" olan hantavirüs akciğer sendromundan öldü.

ÜNLÜ OYUNCUNUN EŞİNDEN BİR HAFTA SONRA ÖLDÜĞÜ DÜŞÜNÜLÜYOR

Gene Hackman’ın ise kalp pili anormal kalp ritmi kaydettikten bir hafta sonra, 18 Şubat'ta öldüğü düşünülüyor.

Dr. Jarrell, ünlü oyuncunun ölüm sonrası BT incelemesinin "kalbi ilgilendiren birden fazla cerrahi prosedür, önceki kalp krizlerine dair kanıtlar ve kronik yüksek tansiyon nedeniyle böbreklerde ciddi değişiklikler de dahil olmak üzere ciddi kalp hastalığı gösterdiğini" söyledi.

Adli tabip, Gene Hackman’ın Alzheimer hastası olduğunu ve bunun ölümüne "önemli katkıda bulunan bir faktör" olduğunu belirtti. Ayrıca oyuncunun susuz kaldığına dair bir kanıt göstermediğini, ancak midesinde yiyecek de bulamadığını, bunun da yakın zamanda yemek yemediği anlamına geldiğini açıkladı.