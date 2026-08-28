Muhteşem Yüzyıl hayranı Rus bir kadın, ünlü oyuncu Halit Ergenç’i görebilmek amacıyla sanatçının İngiltere’de faaliyete geçirdiği börekçi dükkanını ziyaret etti. Türk dizilerinin yurt dışındaki etkisiyle oyuncunun Londra'daki işletmesi, farklı ülkelerden gelen takipçilerin ilgisini çekmeye başladı.

KISA SÜREDE GENİŞ BİR KİTLEYE ULAŞTI

Televizyon ekranlarında "Muhteşem Yüzyıl", "Binbir Gece" ve "Kral Kaybederse" gibi yapımlarla tanınan Halit Ergenç, iş insanı İzzet Hızlı ile ortaklık kurarak Türkiye'nin bilinen bir börek markasını İngiltere'ye taşıdı. Başkent Londra'da hizmete giren şubeler, kısa sürede geniş bir müşteri kitlesine ulaştı.

Oyuncunun popülaritesi ve geleneksel lezzetlerin sunulması, işletmenin bölgede hızla tanınmasını sağladı. Farklı ülkelerden gelen hayranlar, Ergenç ile karşılaşma umuduyla dükkanı ziyaret etmeyi sürdürüyor.

İNGİLTERE'DEKİ BÖREK SATIŞLARI HANGİ SEVİYEYE ULAŞTI?

Londra sokaklarında hizmet veren marka, açılıştan bu yana toplam 2 tonluk börek satışı gerçekleştirerek önemli bir satış hacmine ulaştı. Müşteri talebinin artması üzerine Ergenç ve ortağının kentteki hizmet ağını genişletme kararı aldığı öğrenildi.