Oyuncu Mehmet Ali Tuncer, 57 yaşında hayatını kaybetti. Tuncer'in vefatına ilişkin açıklamada bulunan iş insanı Ekrem Tuncer, amcası Mehmet Ali Tuncer’in kalp rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğünü ve geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiğini söyledi.

Tuncer’in rol arkadaşlarından oyuncu Ahmet Yenilmez ise üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi;

"Bazı bilinmeyen, çok meşhur olmayan insanlar vardır. O insanlar, çok meşhur ve bilinen insanları bir arada tutar. Tuncer de öyle biriydi, hemşehrimdi. Oyuncu olmasının ötesinde saf, duru, tertemiz bir Anadolu münevveriydi, delikanlıydı. Allah mekanını cennet eylesin."

Tuncer'in cenaze namazı, cuma namazının ardından Beykoz Paşabahçe Merkez Camisi’nde kılınacak. Daha sonra oyuncu, Akbaba Mezarlığı’nda toprağa verilecek.