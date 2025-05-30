Euphoria'nın yeni sezonuna hazırlanan Sydney Sweeney, doğal kişisel bakım ürünleri markası Dr. Squatch ile iş birliği yaparak "Bathwater Bliss" isimli sabunları piyasaya sürdü. Toplamda yalnızca 5.000 adet üretilen bu sabunlar, içinde oyuncunun banyo suyunun kullanıldığı özel içeriklerin bulunduğu sertifikalarla satışa sunuluyor.

Ürün, "açık hava huzurunun en saf hali" olarak tanımlanıyor ve çam; köknar, yosun gibi doğal aromaların yanı sıra "Sydney'nin banyo suyu dokunuşunu" da içeriyor.

"TUHAF AMA EN GÜZEL HALİYLE"

Konuyla ilgili açıklama yapan Sweeney, "Hayranlarınız banyo suyunuzu istemeye başlarsa, ya görmezden gelirsiniz ya da bunu sabuna dönüştürürsünüz. Bu, tuhaflığın en güzel hali" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Sweeney'nin Dr. Squatch ile daha önce yayınladığı reklam filmi de gündem olmuştu. Reklamda küvetin içinde köpükler arasında kameralara seslenen oyuncu, "Merhaba küçük yaramazlar. Vücudumla... Yani vücut şampuanlımla ilgileniyor musunuz?" repliğiyle dikkat çekmişti.