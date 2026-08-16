İKİZLERİN BENZERLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Hazal Filiz Küçükköse’nin kendisine oldukça benzeyen ikizi Deniz Küçükköse Çiftçi ile yaptığı paylaşımlar daha önce de sosyal medyada ilgi görmüştü. İkilinin son fotoğraflarında da benzerlikleri dikkatlerden kaçmadı.