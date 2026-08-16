SOSYAL MEDYA ONLARI KONUŞTU
Hazal Filiz Küçükköse, ikiz kardeşi Deniz Küçükköse Çiftçi ile geçirdiği keyifli günü sosyal medya hesabından paylaştı.
İKİZ KARDEŞYLE İLGİ ODAĞI OLDU
Kardeşiyle birlikte önce yemek yiyen, ardından Boğaz turu yapan 38 yaşındaki oyuncunun paylaşımları takipçilerinden ilgi gördü.
“BENİM CANIM, DİĞER YARIM”
İkiz kardeşiyle bol bol fotoğraf çektiren Hazal Filiz Küçükköse, o anları takipçilerinin beğenisine sundu. Oyuncu, kardeşiyle paylaştığı karelere “Benim canım, diğer yarım” notunu düştü.
İKİZLERİN BENZERLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ
Hazal Filiz Küçükköse’nin kendisine oldukça benzeyen ikizi Deniz Küçükköse Çiftçi ile yaptığı paylaşımlar daha önce de sosyal medyada ilgi görmüştü. İkilinin son fotoğraflarında da benzerlikleri dikkatlerden kaçmadı.
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