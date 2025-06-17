Oyuncu Gökmen Kasabalı İstanbul'un karmaşasından uzaklaşarak, çocukluğunun geçtiği köyde kendi elleriyle inşa ettiği evde ailesiyle birlikte yaşamaya başladı.

Konuk olduğu bir programda yeni hayatını anlatan Kasabalı, yaşadığı zorlukları ve süreci anlattı.

KREDİ ÇEKTİ

"Annem ve babam şehirde yaşamasın" diye böyle bir karar aldığını söyleyen Kasabalı, evin planlarını kendi çizdiğini ve maddi sıkıntılardan dolayı kredi çekerek 6 ay boyunca tek başına çalıştığını söyledi.

Duvarlardan boyaya, parke döşemeden iç tasarıma kadar birçok işi kendi elleriyle tamamlayan oyuncu, evin alt katının yapım maliyetinin sadece 27 bin lira olduğunu belirtti.

Bugün ailesiyle birlikte doğayla iç içe, huzurlu bir hayat süren Gökmen Kasabalı'nın evinde, el yapımı ahşap aksesuarlar ve meyve ağaçlarıyla dolu geniş bir bahçe bulunuyor. Tavuk besleyen Kasabalı, günlük yumurtalarını da kendi topluyor.

"Bir şeyi istediğinizde başarabilirsiniz. Hiç param yoktu, zor bir dönemdeydim ama pes etmedim" diyen oyuncu "Doğanın kalbinde olmadığınız sürece hayatın öğretisini öğrenmeniz mümkün değil" sözleriyle de köy hayatının ona kattıklarını özetledi.