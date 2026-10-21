"Yasak Elma" ve "Elkızı" dizileriyle tanınan Sevda Erginci, mimar Efe Saydut ile evlendikten sonra İstanbul'dan İzmir'in Urla ilçesine taşındı. İstanbul'a geldiği sırada Nişantaşı'nda görüntülenen oyuncu, yeni yaşam düzenini anlattı.

Gazetecilerin İzmir'deki günlerinin nasıl geçtiğine ilişkin sorusunu yanıtlayan Erginci, "Sakin ve sessiz hayatım var, güzel geçiyor" ifadelerini kullandı. Oyuncu, "Keyfim yerinde... İzmir buraya göre sakin" diyerek yeni hayatından memnun olduğunu dile getirdi.

"URLA’DA NORMAL HAYATI ÖĞRENİYORUM"

İstanbul'da doğup büyüyen Erginci, daha önceki açıklamasında Urla'daki yaşama uyum sağlamaya çalıştığını söylemişti. Daha yavaş bir hayatın kendisi için yeni bir deneyim olduğunu anlatan oyuncu, bu değişimin kolay olmadığını da belirtmişti.

Erginci, o açıklamasında "Urla’da normal hayatı öğreniyorum. Yavaşlamaya çalışıyorum, keyif almaya çalışıyorum, doğal olana uyum sağlamaya çalışıyorum" demişti.