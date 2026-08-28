Ünlü oyuncu Seda Bakan, yaz mevsiminin son günlerinde mutfağa girerek kış hazırlıklarına başladı. Bakan, evinde yaptığı hazırlıklardan kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. MUTFAĞI DOMATESLERLE DOLDURDU Kış aylarında kullanmak üzere bol miktarda domates hazırlayan Seda Bakan, salça ve kışlık sos mesaisine başladı. Paylaştığı görüntülerde mutfak tezgahının ve adanın üzerinde kaseler dolusu domates olduğu görüldü. Tencerelerde de domatesleri hazırlayan Bakan'ın bu paylaşımı, takipçilerinden büyük ilgi gördü. Ünlü oyuncunun profesyonel mutfak görüntüsünü andıran mutfağındaki yoğun hazırlık dikkat çekti.

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