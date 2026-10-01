ZORLU AMA KEYİFLİ ANLAR

Kıvanç Kasabalı'nın şehir gezilerine bu kez farklı bir deneyim eşlik etti. Tarlada geçen saatlerde hem tropikal meyveleri yakından tanıyan hem de hasat sürecinin bir parçası olan oyuncu, yaşadığı anları takipçileriyle paylaştı.