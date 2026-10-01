Doğayla iç içe rotaları ve farklı şehirlerden yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Kıvanç Kasabalı, bu kez soluğu Alanya'da aldı. Ünlü oyuncu, Türkiye'nin tropikal meyve üretiminde öne çıkan bölgelerinden Alanya'da hasat heyecanına ortak oldu.
Kasabalı, rengarenk tropikal meyvelerin toplandığı sırada tarlaya girerek hasada bizzat katıldı. Sosyal medya hesabından o anları paylaşan oyuncunun neşeli halleri dikkat çekti.
TROPİKAL MEYVELERİN HASADINA KATILDI
Alanya'daki ziyaretinde yalnızca bölgeyi gezmekle yetinmeyen Kasabalı, tropikal meyvelerin hasat sürecini de deneyimledi.
Meyveleri toplarken zaman zaman zorlanan ünlü oyuncu, işin zahmetine rağmen eğlenceli anlar yaşadı. Kasabalı'nın hasat sırasında çocuklar gibi eğlenmesi de paylaşımlarına yansıdı.
ZORLU AMA KEYİFLİ ANLAR
Kıvanç Kasabalı'nın şehir gezilerine bu kez farklı bir deneyim eşlik etti. Tarlada geçen saatlerde hem tropikal meyveleri yakından tanıyan hem de hasat sürecinin bir parçası olan oyuncu, yaşadığı anları takipçileriyle paylaştı.
Günün Trend Haberleri
Alanya'daki renkli görüntüler, Kasabalı'nın alışılmış şehir rotalarından farklı bir deneyim yaşadığını da ortaya koydu.
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