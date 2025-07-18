Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç, Bodrum'da verdikleri 'VIP Parti' ile ünlüleri aynı gecede topladı.



Ünlü isimler tarafından cüretkar kıyafetlerin giyildiği geceye, oyuncu Seda Bakan'ın transparan elbisesi damga vurdu.



'FLAŞ PATLAMAYINCA BEN'



Bakan'ın kıyafeti sosyal medyada tartışma konusu olurken, oyuncunun sıra dışı tarzını beğenenler kadar eleştirenler de oldu. Ünlü oyuncu tepkilerin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu fotoğraflar için "Flaş patlamayınca ben" yorumunda bulundu.

ÜNLÜLER AKIN ETTİ



Koç ve Alaş'ın düzenlediği geceye Ece Sükan, Burak Deniz, Taro Emir Tekin ve Anıl Altan gibi ünlü isimler katıldı.