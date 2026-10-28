İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde 5 katlı metruk bina çöktü. Çökme sırasında bitişikteki bina da zarar görürken, enkazda yaklaşık 3 saat süren arama çalışmalarında ilk belirlemelere göre kimseye rastlanmadı. Olayda can kaybı yaşanmadığı öğrenilirken, enkaz kaldırma çalışmalarına sabah saatlerinde devam edileceği belirtildi.

“DEPREM OLUYOR ZANNETTİK”

Çöken binanın karşısında yaşayan oyuncu Umut Özkan, yaşadıkları korku dolu anları sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla anlattı. Karaciğer nakli geçiren oyuncu Ufuk Özkan’ın kardeşi olan Umut Özkan, gürültüyle yataklarından fırladıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Uykumuzdan deprem oluyor zannederek eşimle birlikte yatağımızdan fırladık. Öyle büyük bir ses, öyle korkunç bir gürültüydü ki… Meğer tam karşımızdaki iki bina çökmüş.”

“DAHA KAÇ BİNANIN ÇÖKMESİ GEREKİYOR?”

Olayın ardından polis ve itfaiye ekiplerinin kısa sürede bölgeye geldiğini belirten Özkan, çevredeki binaların tahliye edildiğini söyledi. Enkaz altında kimsenin bulunmadığının öğrenilmesinin sevindirici olduğunu ifade eden oyuncu, kış aylarında metruk binalara sığınan sokak kedileri için de endişelendiğini dile getirdi.





Özkan, paylaşımında şu sözlerle yetkililere seslendi:

“Çok şükür, bildiğimiz kadarıyla binaların içinde kimse yoktu. Ancak kış aylarında bu binalara sığınan sokak kedilerimiz vardı. Umarım tehlikeyi önceden hissedip oradan uzaklaşmışlardır.

Olayın hemen ardından polis ve itfaiye ekipleri kısa sürede bölgeye gelerek müdahalede bulundu. Şu anda çevredeki binalar tahliye ediliyor.

Üstelik bundan sadece üç gün önce, yine aynı sokakta başka bir bina kendiliğinden çöktü!





Şimdi soruyoruz: Daha kaç binanın çökmesi gerekiyor? Birilerinin canı yandıktan sonra mı önlem alınacak?”