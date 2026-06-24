Başarılı oyuncu Levent Can, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla acı haberi hayranlarıyla paylaştı.

LEVENT CAN'IN ACI GÜNÜ

"Kurtlar Vadisi Pusu", "Ezel", "Emret Komutanım", "Kavak Yelleri" ve "Rüzgarlı Bahçe" gibi sevilen yapımlarda rol alan Can, annesi Makbule Can'ın vefat ettiğini açıkladı.

"CANIM ANNEM HAKK'IN RAHMETİNE KAVUŞMUŞTUR"

Ünlü oyuncu, annesinin vefat haberini şu sözlerle duyurdu:

"Canım annem Makbule Can hanımefendi bu gece vefat etmiş ve hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi Çarşamba günü (24/06/2026) memleketimiz Amasya'dan kalkacak ve orada defnedilecektir."

Levent Can'ın paylaşımına kısa sürede çok sayıda başsağlığı mesajı geldi.

LEVENT CAN KİMDİR?

Levent Can, 1971 yılında İstanbul'da doğmuştur. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Fehmi Kuzuzade karakterini canladıran ünlü tiyatrocu, Son, Hicran Yarası, Ezel, Emret Komutanım, Kavak Yelleri, Rüzgârlı Bahçe, Kısmet Değilmiş ve Vatanım Sensin gibi popüler dizilerde yer aldı. Başrolünde Merve Boluğur, Yusuf Çim, Gizem Karaca ve Burak Yamantürk'ün paylaştığı İçimdeki Fırtına dizisinde de Selim karakterini canlandıran Levent Can, Vatanım Sensin dizisindeki Flipos karakteriyle adından söz ettirmişti.

LEVENT CAN'IN OYNADIĞI DİZİLER

Arıza / 2020

Vatanım Sensin / 2016

Hicran Yarası / 2009

Emret Komutanım / 2008

Kavak Yelleri / 2007

Sırça Köşk / 2006

Ah Be İstanbul / 2004

Aile Bağları / 1991

LEVENT CAN'IN OYNADIĞI FİLMLER

Aşk Tesadüfleri Sever / 2020

Panzehir / 2014

Senin Hikayen / 2013

Sinyora Enrica İle İtalyan Olmak / 2010

Yüreğine Sor / 2009

Devrim Arabaları / 2008

Yazı Tura / 2003