Bu akşam sezon finali yapacak olan Kanal D dizisi 'Uzak Şehir'in Mardin'de çekilmesi nedeniyle İstanbul'daki eşi ve çocuğundan uzak kalan oyuncu Ozan Akbaba, bu hasrete son vermek istedi ve ailesiyle birlikte Mardin'e taşınmaya karar verdi.

Önceki akşam bir mekanda düzenlenen final yemeğine eşiyle katılan Akbaba, çıkışta muhabirlerin konuyla ilgili sorularını yanıtladı.

Oyuncu "Zorundayız. Çünkü insan 6 yaşındaki çocuğundan, çok sevdiği eşinden ayrı kalmak istemez. Buket de bana ayak uyduruyor. Bir şekilde oraya yerleşeceğiz. Mardin'in kendine has güzellikleri var. Ben bunu sonuna kadar kullanmak istiyorum" dedi.