Oyuncu Melisa Döngel, Cem Garipoğlu’nun kuzeni Kasım Garipoğlu tarafından Bodrum’da düzenlendiği öne sürülen tekne partisine katıldığına dair çıkan haberlerle ilgili konuştu. İddiaların ardından sessizliğini bozan Döngel, “‘O teknedeydi’ tarzında çıkan haberlere çok üzüldüm” diyerek kendisine yönelik spekülasyonlara tepki gösterdi.

Önceki gün İstanbul Bebek’te görüntülenen Döngel, kamuoyunda hassasiyet yaratan bir konuyla ilişkilendirilmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Oyuncu, sosyal medyada dolaşan bazı fotoğrafların yanlış yorumlandığını ve kendisinin bu tür bir etkinliğe katılmadığını vurguladı.

Melisa Döngel, Bodrum tatilinden de bahsetti. Döngel:

"Erkek arkadaşım ile birlikte tatildeydik, güzelce eğlendik. Menajerim ve sevgilim haricinde kimsenin yanına tatile gitmedim. 'O teknedeydi' tarzında çıkan haberlere çok üzüldüm. Olmadığım insanlarla olmadığım yerlerde iddia edilmesi canımı sıktı.

Gerekli açıklamaları da yaptık. Orada değildim. Üzüldüm, söylemleri de üstüme almadım ilk başta. Bir şarkıyla benzetme yaptılar. Bunu iddia eden kişi de benimle alakalı olmadığını sonradan söyledi."