İstanbul Sarıyer'de oyuncu Melisa Döngel aracıyla seyir halindeyken başka bir araç sürücüsü önünde durarak yolu kesti. Sürücünün bu sırada silahını göstererek Döngel’i tehdit ettiği belirtildi.
KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
Yaşananların ardından şikayette bulunan Döngel’in başvurusu üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını ve olay sırasında kullanılan aracın plakasını inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Yürütülen çalışmalar sonucunda 45 yaşındaki şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.