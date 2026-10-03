“Yargı”, “Kırmızı Oda” ve “Aşk 101” gibi projelerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Pınar Deniz, 2024 yılında meslektaşı Kaan Yıldırım ile hayatını birleştirmişti. Çift, Roma’da düzenlenen sade bir törenle dünyaevine girmişti.

OĞULLARI FİKRET HAKAN DÜNYAYA GELDİ

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım’ın evliliklerinden Fikret Hakan adını verdikleri oğulları dünyaya geldi. Çift, 1 Nisan 2025’te oğullarını kucaklarına aldı.

MARDİN'DE MİKROFONU ELİNE ALDI

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündeme gelen Pınar Deniz, bu kez Mardin ziyaretinde yaşadığı eğlenceli anlarla dikkat çekti. Katıldığı etkinlikte mikrofonu eline alan Deniz, neşeli tavırlarıyla çevresindekileri de eğlenceye dahil etti.

“FESHUPHANALLAH” ŞARKISINI SÖYLEDİ

Mikrofon başına geçen ünlü oyuncu, “Feshuphanallah” şarkısını seslendirdi. Deniz'in samimi ve enerjik halleri etkinlikte renkli görüntüler oluşturdu.

HALAYA KATILDI

Pınar Deniz, daha sonra “Adana’ya Gel Gidek” şarkısında halaya katıldı. Adana doğumlu oyuncunun müzik eşliğinde doyasıya eğlendiği anlar, cep telefonu kameralarına yansıdı.