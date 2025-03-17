Geçtiğimiz yıl annesi Faike Arık'ı kaybeden Mahsun Kırmızıgül, geçtiğimiz günlerde de üvey annesi Zühre Bazencir'in ölüm haberini aldı. Kırmızıgül, üvey annesi Zühre Bazencir’i de kaybetmenin acısını derinden yaşadı. Yurt dışında olduğu için cenazeye katılamayan Kırmızıgül, Türkiye'ye döner dönmez Bingöl’e giderek üvey annesinin mezarını ziyaret etti.
Zühre Bazencir’in mezarı başında hüngür hüngür ağlayan Kırmızıgül, bu duygusal anları sosyal medya hesabından 'Annem Annem' şarkısı ile paylaştı.
"Annem Zühre Bazencir’in taziyesine katılmak, onun ardından dualar etmek benim için bir vefa borcuydu" diyerek acısını paylaştı.