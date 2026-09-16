Tiyatro, sinema ve televizyon dünyasının usta isimlerinden Münir Canar, 81 yaşında yaşama veda etti. Acı haber Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından duyuruldu. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; ''Devlet Tiyatrolarının Usta İsmi, Hocamız Münir Canar’ı Kaybettik... Türk tiyatrosunun, sinemasının ve televizyon ekranlarının en değerli çınarlarından, Devlet Tiyatrolarından emekli duayen sanatçımız, hocamız Münir Canar’ın 81 yaşında aramızdan ayrılmasının derin üzüntüsünü yaşıyoruz.'' ifadelerine yer verildi.

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