Televizyon ekranlarında rol aldığı yapımlarla tanınan oyuncu Murat Divitçioğlu, yaşamında farklı bir sayfa açtı. İstanbul'dan ayrılıp ailesiyle birlikte Çanakkale'ye yerleşen oyuncu, arkadaşı Barlas Balcı'nın sandviç işletmesinde çalışmaya başladı. Divitçioğlu, oyunculuk dışında esnaflık da yaparak üniversite yıllarından gelen hayalini gerçeğe dönüştürdü.

ÜNİVERSİTE YILLARINDA KURDUĞU HAYALİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Çanakkale'de tiyatro eğitimi alan Murat Divitçioğlu, arkadaşı Barlas Balcı ile yıllar önce kurdukları sandviç işletmesi hayalini Bayramiç'te hayata geçirdi.

Divitçioğlu, bu girişimin kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını belirterek şöyle konuştu:

“Bu sandviç hikayemiz bizim uzun yıllara dayanıyor. Barlas'la üniversite yıllarında kurduğumuz bir hayaldi. Şimdi bunu Bayramiç'te gerçekleştiriyor olmanın büyük mutluluğu içerisindeyiz. Ben zaten Çanakkale'de okudum tiyatro bölümünü. Uzun yıllar Çanakkale'de yaşadım, bölgeyi de biliyordum.”

40'TAN FAZLA ÇEŞİTTE SANDVİÇ HAZIRLIYORLAR

İşletmede müşteriler kendi sandviçlerini istedikleri malzemelerle tasarlayabiliyor. Menüde goralı, tost, sandviç ve hot dog çeşitleri bulunurken, iki farklı ekmek seçeneği de sunuluyor. İşletmede 40'tan fazla ürün çeşidiyle sandviç hazırlanıyor. Her çarşamba günü ise yaprak et döner servis ediliyor.

İşletmenin ortağı Barlas Balcı, Murat Divitçioğlu'nun da çalıştığı mekâna oyuncuyu görmek isteyenlerin geldiğini söyledi.

Balcı, “Dışarıdan Murat ağabeyi görmek için sırf yıllarca sinemalarda, filmlerde, dizilerde, reklam filmlerinde oynadığı için onu görüp, burada bir şeyler yiyip, onunla biraz fotoğraf çekilip muhabbet etmek için çok fazla gelen var” dedi.

ÇEKİMLER İÇİN İSTANBUL'A GİDİP GELİYOR

Ailesiyle Çanakkale'de doğayla iç içe bir yaşam süren Divitçioğlu, oyunculuğu bırakmış değil. Çekimler için İstanbul'a gidip geldiğini belirten oyuncu, kalan zamanını ise Çanakkale'de geçiriyor.

Divitçioğlu, “İstanbul'a gidip geliyorum çekimler için” sözleriyle oyunculuk çalışmalarını sürdürdüğünü de ifade etti.