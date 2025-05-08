Başarılı oyuncu Rabia Soytürk, uluslararası alanda dikkat çeken bir başarıya imza attı. Saint Tropez, Monaco, Marbella ve Santiago gibi dünyanın en prestijli şehirlerinde faaliyet gösteren global bir lüks giyim markasıyla iş birliğine giden Soytürk, yaklaşık 15 milyon TL (yaklaşık 400 bin dolar) değerinde bir anlaşma yaptı.

Ünlü oyuncu, markanın global yüzü olarak yer alacağı bu kampanya kapsamında servet değerinde bir kazanç elde ederken, iş birliğinin en dikkat çekici adımı ise “Rabia” ismini taşıyan özel bir kapsül koleksiyonun piyasaya sürülecek olması oldu. Sınırlı sayıda üretilecek koleksiyon, markanın üst segment müşterilerine hitap edecek.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, marka Türkiye pazarına güçlü bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Yaz sezonunda Bodrum ve Çeşme'de açılması planlanan iki yeni mağaza, markanın Türkiye’deki ilk fiziksel satış noktaları olacak.