Ödüllü yönetmen Özcan Alper'in yönetmen koltuğunda oturduğu, Kazım Koyuncu'nun yaşamından esinlenen ‘Kazım: Yarım Kalan’ filmi için geri sayım başladı. 1 Ocak'ta vizyona girecek yapımda sanatçıya hayat veren Cem Yiğit Üzümoğlu'nun rolü için geçirdiği fiziksel değişim ise dikkat çekti.

19 KİLO VEREREK KAZIM KOYUNCU'YA DÖNÜŞTÜ

Karadeniz müziğini rock ezgileriyle buluşturan ve kendine özgü tarzıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Kazım Koyuncu'nun hayatını konu alan filmin fragmanı yayınlandı. Fragmanla birlikte Cem Yiğit Üzümoğlu'nun karaktere hazırlanırken geçirdiği değişim de gündeme geldi.

Habertürk'ün haberine göre ünlü oyuncu, Kazım Koyuncu'yu canlandırabilmek için aylar süren yoğun bir hazırlık programı uyguladı. Sıkı bir diyet ve kondisyon çalışması yapan Üzümoğlu, bu süreçte tam 19 kilo verdi.

GÖRÜNÜMÜ İÇİN 10 ÖZEL DİŞ HAZIRLANDI

Oyuncunun Kazım Koyuncu'nun farklı yaş dönemlerindeki görünümünü yansıtabilmesi için set öncesinde ve çekim günlerinde ayrıntılı çalışmalar gerçekleştirildi. Sanatçının yüz hatları, saç yapısı ve karakteristik gülüşü üzerinde titizlikle duruldu.

Koyuncu'nun ağız yapısını ve gülüşünü yansıtmak amacıyla farklı yaş dönemlerine uygun 10 özel diş tasarlandı. Böylece karakterin fiziksel değişiminin film boyunca tutarlı biçimde aktarılması hedeflendi.

GİTAR VE SAHNE ÇALIŞMALARINI BİZZAT HAZIRLANDI

Cem Yiğit Üzümoğlu'nun hazırlığı fiziksel dönüşümle sınırlı kalmadı. Kazım Koyuncu'nun müzisyen kimliğini ve sahnedeki duruşunu doğru yansıtmak isteyen oyuncu, gitar ve sahne performansı üzerine de çalıştı.

Bu süreçte Üzümoğlu'na, Kazım Koyuncu'nun üniversite yıllarından arkadaşı olan ve geçmişte sanatçıya gitar dersleri veren Deniz Bayrak eşlik etti.

YILDIZ İSİMLER AYNI KADRODA BULUŞTU

Özcan Alper'in yönettiği ‘Kazım: Yarım Kalan’ filminin oyuncu kadrosunda Cem Yiğit Üzümoğlu'nun yanı sıra Şifanur Gül, Serra Arıtürk, Aslıhan Kapanşahin, Ayça Bingöl, Fikret Kuşkan, Taner Birsel, Şevval Sam, İlker Sami Kılıç, Onur Durmaz, Baran Bölükbaşı, Celal Öztürk, Ozan Taylan Elver, Erdem Akın, Mine Nur Şen ve Ozan Çelik bulunuyor.