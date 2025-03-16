Çift, Hakan Hakman’ın objektifine poz vererek mutluluklarını takipçileriyle paylaştı. Rüzgar Aksoy, sosyal medyada yayınladığı fotoğrafa, "Mucizeyi beklerken… Demek her şey senin içinmiş..." notunu düştü.

Yasemin Sancaklı'nın 5 aylık hamile olduğu ve çiftin bir erkek bebek beklediği öğrenildi.

Güzel havayı fırsat bilen Rüzgar Aksoy ve Yasemin Sancaklı, komşuları Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy çiftiyle keyifli bir buluşma gerçekleştirdi. Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy da yaklaşık bir yıl önce kızları Mira Milena'yı kucaklarına almıştı.