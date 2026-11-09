Türk tiyatrosu ve televizyon dünyasının tanınan isimlerinden Şafak Karali, tedavi gördüğü Kocaeli Şehir Hastanesi’nde 57 yaşında hayatını kaybetti. Kocaeli Şehir Tiyatroları’nın kurucu sanatçıları arasında yer alan Karali için ilk tören, uzun yıllar görev yaptığı Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Buradaki anma töreninin ardından Karali’nin cenazesi, İzmit ilçesi Yahyakaptan Mahallesi’ndeki Akşemseddin Camisi’ne götürüldü.

Barış Falay meslektaşını yalnız bırakmadı

Karali’nin cenaze töreninde sanat dünyasından tanınmış isimlerin azlığı dikkat çekti. Törene katılan oyuncu Barış Falay, meslektaşını son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Falay’ın cenaze namazını kıldığı ve Karali’nin tabutunu omuzladığı görüldü.

Törende Karali’nin ailesi, yakınları ve tiyatro camiasından isimler de hazır bulundu. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş da cenazeye katılanlar arasında yer aldı.

Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi

Cami avlusunda taziyeleri kabul eden aile, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Karali’yi son yolculuğuna uğurladı. Oyuncunun naaşı, Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Kocaeli Şehir Tiyatroları’nın kurucu sanatçıları arasındaydı

1969 yılında Ankara’da dünyaya gelen Şafak Karali, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Oyunculuk Bölümü’nden mezun oldu. 1998 yılında kuruluşunda görev aldığı Kocaeli Şehir Tiyatroları’nda uzun yıllar sanat hayatını sürdüren Karali, tiyatro çalışmalarının yanı sıra televizyon dizilerinde de rol aldı.

Karali, Avrupa Yakası, Karadayı ve Hayat Şarkısı gibi yapımlarla geniş kitleler tarafından tanındı.