Başarılı oyuncu Damla Sönmez, kariyerindeki yoğun tempoya kısa bir ara vererek özel hayatında önemli bir adım atmaya hazırlanıyor.

Son dönemde tabii'nin "Çırak" dizisinin ikinci sezonu ile HBO Max'in "Kayıp Zaman" projesinin çekimlerini eş zamanlı sürdüren Sönmez, bu akşam uzun süredir birlikte olduğu menajer İlkay Akıncı ile dünyaevine girecek.

30 DAVETLİ KATILACAK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yaklaşık üç yıldır ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, Beykoz'da düzenlenecek sade bir nikâh töreniyle evlenecek. Yaklaşık 30 davetlinin katılması beklenen organizasyonda yalnızca aile üyeleri ve yakın dostlar yer alacak.

Özel günü için titizlikle hazırlanan Damla Sönmez'in nikâh töreninde iki farklı gelinlik giyeceği, kutlama partisinde ise ayrıca özel tasarım bir elbise tercih edeceği öğrenildi.

Yoğun çekim programı nedeniyle çiftin balayı planlarını ise ilerleyen bir tarihe bıraktığı ifade edildi.