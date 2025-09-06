Kaan Urgancıoğlu ile Burcu Denizer 19 Haziran 2023'te Yunanistan'ın başkenti Atina'da evlenmiş, ikili aynı yıl 9 Aralık'ta ise oğulları Ardıç'ı kucaklarına almıştı.

Kaan Urgancıoğlu, Ardıç'ın dünyaya gelmesinin ardından işlerine ara verip zamanını eşi ve minik oğluna ayırdı.

Zaman zaman sosyal medyada ailesiyle yaptığı paylaşımlara bir yenisini daha ekleyen Kaan Urgancıoğlu, bu kez oğlu ile girdiği bahçedeki ağaçtan hünnap topladığı anları takipçilerine gösterdi.

2 yaşındaki Ardıç'ı doğayla iç içe büyüten Urgancıoğlu, oğlunu sık sık doğa yürüyüşlerine çıkarıyor.