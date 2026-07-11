Ünlü oyuncu Şevket Çoruh hakkında, geçen sezon oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde tribünde küfürlü tezahüratta bulunduğu iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 26 Nisan'da oynanan ve Fenerbahçe'nin Galatasaray'a deplasmanda 3-0 mağlup olduğu derbiyi tribünden izleyen Şevket Çoruh'un görüntüleri sosyal medyada gündem olmuş, paylaşılan videolar tepki çekmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, görüntüler üzerine Çoruh hakkında “hakaret içeren tezahürat” kapsamında işlem başlattı. Soruşturmada, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun hükümleri esas alındı.

Söz konusu düzenleme, spor alanlarında taraftarların grup halinde ya da belirli bir kişiyi hedef alıp almamasına bakılmaksızın, tehdit veya hakaret olarak algılanabilecek aleni söz ve davranışlarda bulunması halinde para cezası uygulanmasını öngörüyor.

Sabah'ın haberine göre, savcılık tarafından Çoruh’a yasa gereği ön ödeme önerisi sunuldu. Çoruh’un belirlenen süre içinde 5 bin TL para cezasını yatırmasının ardından soruşturmada takipsizlik kararı verildi.