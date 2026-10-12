ABD'li oyuncu Keegan Allen, Kaliforniya'nın West Hollywood bölgesinde silahlı ve bıçaklı soyguna uğradı. Bir marketin otoparkında iki maskeli kişinin saldırısına uğrayan oyuncu, kol saatini ve bilekliğini isteyen saldırganlar tarafından başından darbedildi. Olayın ardından yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaşan Allen, iyileşme sürecine ilişkin son durumunu da takipçilerine duyurdu.

İKİ MASKELİ SALDIRGANIN HEDEFİ OLDU

Page Six'in haberine göre; Keegan Allen'ın açıklamasına göre iki maskeli kişi, bir marketin otoparkında önünü keserek kol saatini ve bilekliğini istedi. Silah ve bıçakla tehdit edilen oyuncu, saldırganların kendisini başından darbettiğini belirtti. Şüpheliler, Allen'ın saatini alarak olay yerinden kaçtı.

YÜZÜ KANLAR İÇİNDE KALDI

Saldırının ardından yüzü kanlar içinde kalan oyuncu, yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerle anlattı. Görüntülerde alnından ve yüzünden kan aktığı görülen Allen, saldırganların kendisini silah ve bıçakla tehdit ettiğini aktardı.

Olay sonrası sağlık ekipleri tarafından değerlendirilen oyuncu, daha sonra beyin sarsıntısı geçirmiş olabileceği endişesiyle hastaneye başvurdu.

DİKİŞLERİNİ GÖSTEREN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Keegan Allen, 11 Ekim'de yaptığı paylaşımda iyileşme sürecine ilişkin bir fotoğraf yayımladı. Sol gözünün üzerindeki dikişlerin görüldüğü fotoğrafa, “İyileşiyorum. Yakında daha fazla bilgi vereceğim” anlamına gelen bir not ekledi.

Oyuncu ayrıca kendisiyle ilgilenen sağlık ekibine, kolluk kuvvetlerine ve kendisine ulaşarak destek verenlere teşekkür etti.