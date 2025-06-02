Muhteşem Yüzyıl, Yabancı Damat ve Poyraz Karayel gibi reyting rekorları kıran yapımlarda önemli roller üstlenen ünlü oyuncu İlker Aksum, İzmir'in Urla ilçesinde trafikte bir yolcu ile tartıştı.
ARACINDAN İNDİ, TARTIŞTIĞI SÜRÜCÜYÜ DÖVMEYE KALKTI
Aracından inerek yolcunun otomobiline yönelen Aksum, çevredekilerin müdahalesiyle güçlükle yatıştırılırken, olay anına ait cep telefonuyla çekilen görüntülerde Aksum'un tartıştığı yolcuya ağır hakaretler yönelttiği görüldü.
İzgazete'de yer alan habere göre; tartışmanın nedeni ve kimin haklı olduğu bilinmese de, Aksum'un trafikte kontrolden çıkmış hallerine sosyal medyada büyük tepki gösterildi.